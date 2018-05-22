「不塑之客」代言人 邰智源分享「無痕飲食」

新北市環保局邀請邰智源（左二）擔任不塑之客代言人。（記者翁聿煌攝）

2018-05-22 16:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕濫用塑膠影響環境，藝人邰智源受邀擔任新北市「不塑之客」代言人，並且分享「無痕飲食」觀念，環境保護局將於5月26日至7月26日在樹林興仁花園夜市舉辦自備環保餐具迺夜市，就能集點抽獎，環保局長劉和然希望市民朋友一同參與隨手做環保，共享不塑生活。

劉和然說，塑膠垃圾泛濫造成生態浩劫，新北市持續推動源頭減量，這次邀請邰智源擔任代言人，也請台大根與芽社團同學推動「無痕飲食」觀念，台大同學分享在校園推動心得。

台大學生相宇欣說，「無痕飲食」首先要選擇提供環保碗筷的店家內用，若店家使用免洗餐具或有需要外帶時，請盡量做到「減少外包裝」，不拿塑膠或紙袋，並自備提袋或將食物拿在手上、「重複使用」逛夜市也能只用一種容器及餐具吃完夜市、「自備環保容器及餐具」也是積極方法。

劉和然說，繼永和樂華夜市之後，樹林興仁夜市也成為新北的「不塑夜市」，所有攤位改用環保餐具或使用可分解產品，並設置3處公共洗滌區，方便不塑之客清洗餐具。

5月26日至7月26日，凡民眾自備餐具到興仁夜市友善店家消費，或是在「新北不塑之客」打卡點拍照打卡，集點即可參加抽獎，主辦單位還在6月16日在傳統市場永和永安市場，以及6月30日在興仁花園夜市舉辦2場購物挑戰賽，不使用塑膠產品及一次性用品情況下完成現場的購物指令，就有獎品可拿。