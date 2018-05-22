目標4年400輛 北市首條電動公車路線10月上路

台北市首條電動公車路線預計10月上路，車輛原型已在日前的能源之丘綠能園遊會上，作為接駁車試營運。（記者黃建豪攝）

2018-05-22 16:06

〔記者黃建豪／台北報導〕隨著中央喊出2030公車全面電動化，全台公車路網最發達的台北市，今天舉辦簽約記者會，宣布最慢今年10月，台北市第一條電動公車路線終於要上線，預計行走木柵動物園到松山火車站。北市府祕書長張哲揚以喊話，目標4年內讓台北市電動公車達到400輛。

公共運輸處指出，欣欣客運預計上路的純電動公車路線，將行駛「木柵動物園-政大周邊-信義快速道路-臺北市政府周邊-松山火車站」，由欣欣客運營運、華德動能公司製造，路線初期服務水準為尖峰20分1班、離峰60分1班，後續視需求再加密班次服務。

公運處表示，這條行駛動線會透過信義快速道路串聯動物園至松山車站廊帶，與4個捷運車站及貓空纜車，並與羅斯福路、信義及忠孝等3條幹線公車交會，提供文山地區居民往返信義區101商圈及松山車站等地更便捷。

而電動公車發展，其實台北市早在2012年就曾試營運，但不僅電動公車造價高，還有電池運航力、場站充電、設備維護等難題，此外台北市電動公車申請連年掛零，但在高雄、台中、桃園、新竹、基隆都陸續有電動公車後，台北市終於有業者願意營運，且首條路線，就選擇路線長、載客量高的動物園至松山火車站路線。

華德動能指出，電動公車造價1輛高達1200萬元，是傳統柴油公車的3倍以上，但會由經濟部補助530萬元，台北市也有補助150萬元。

至於過往電池問題，欣欣客運董事長王興尉也說，現在這條路線一趟要跑30多公里，1天要跑6趟約210公里以上，但隨著科技進步，電池規格已可跑250公里以上，蓄電、充電上沒有問題，且會有12輛電動公車共同營運這條路線。

張哲揚指出，今年則將政府對於公車業者的補助從每輛150萬元，改成每公里補助5元，目標4年達到400輛電動公車上限，但400輛只佔北市3000多輛公車的4分之1而已，希望未來計畫能藉此長遠推動。