成群男女全裸北海岸戲水 網友驚：台灣開放天體營？

有民眾帶小孩到北海岸知名風景區玩水，卻看到一群男女全裸泡海水浴和拍照。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

2018-05-22 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有這麼開放嗎？一名網友在臉書PO文表示，上週六（19日）下午帶小孩到北海岸知名海灘玩水，沒想到卻看到一群年約40、50歲的男男女女在海邊全裸玩水、拍照，直到有人走近到離他們約10公尺，才穿上衣服離開；原PO傻眼直呼：「台灣有開放到海灘有天體營了嗎？」

一名網友在臉書「爆料公社」PO文指出，當天下午2點半，她帶孩子們到北海岸海邊玩沙看螃蟹生態，才一踏進沙灘，遠遠就看到一群男男女女一絲不掛地在泡海水浴、脫光光拍照，「看到有人來也不避諱地繼續荒誕的行為」。儘管人潮越來越多，這群男女也無動於衷繼續裸拍，直到後來有人走到離他們約10公尺的距離，「他們才悻悻然地穿上衣服離開！」

網友不滿地說，海邊風景區是公開場所，而且這群男女看起來年約40、50歲、也不是外國人，「台灣人應不會不懂台灣法令與社會風氣，或許這些人久居國外思想開放，但這裡是台灣啊！！！」

許多網友見狀紛紛留言，「所以正面高清照呢」、「難道是裸拍族」、「這叫體驗大自然！」、「這故事告訴我們，出門除了帶手機，望遠鏡也是必備的，跟唸書一樣，要用到時，才會後悔」、「所以下次那顆礁石附近會有老司機去潛水埋伏了嗎」、「家裡沒錢買浴缸沒錢去汽車旅館 只好來海邊 體諒一下老殘窮咩」。