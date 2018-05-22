「一千萬買鬼蝠魟」重創澎湖形象 船長喊冤

2018-05-22 15:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁船意外勾到鬼蝠魟，網路盛傳船長出價千萬元才願賣魚放生，重創澎湖形象，陳姓船長後來在副議長陳雙全陪同下無償野放，對外控訴遭到網路霸凌，喊冤根本未說價格，消息來源直播主發文澄清是船長旁「紅衣女子」所言。

雖然鬼蝠魟在國際為瀕危物種，但台灣並未列入保育類，漁民並未犯法，只是對於澎湖保育及觀光觀感有影響，應由修法層面做起；但昨日透過網路平台，一再對外放話陳姓船長索價千萬才願放生，不僅帶動風向球，一面倒抨擊船長，並連帶有網友說「澎湖人無腦，才會靠天吃飯」、不去澎湖觀光等連帶負面字眼，重創澎湖觀光形象。

根據重複檢視直播主直播影帶畫面，並未發現船長有對外發言，只是身旁的紅衣女子面對民眾詢價，以台語開玩笑口吻說準備好一千萬元再來談，不料卻以訛傳訛成為船長表示，現場一度還引發船長兒子不滿民眾亂發言，差點釀成衝突，事後直播主也上網澄清只聽到「紅衣女子」說，還給船長一個清白。

另外各界關心的鬼蝠魟外海野放狀況，澎湖海洋生物研究中心表示，由於鬼蝠魟與海鱺魚一樣沒有鰾，必須不斷游動，無法自行漂浮，所以若鬼蝠魟狀況不佳，就會屍沉大海，根本無從了解，除非加裝追蹤器；也有人認為應送交澎湖水族館先行飼養觀察，但水族館沒有如此大空間容量，更易加速死亡。