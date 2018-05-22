台馬合拍《天使曾經來過》 行銷南台灣美景

2018-05-22 15:22

〔記者張忠義／高雄報導〕由台灣及馬來西亞共同合作拍攝完成的電影《天使曾經來過》，在馬來西亞上映首週就衝破百萬港幣票房，台灣將在25日上映並擇定高雄為全台首映起點。

《天使曾經來過》把南台灣清澈、湛藍的海洋美景盡收電影當中，用溫馨題材把南臺灣之美行銷國際，導演李建興率本片演員馬來西亞男星朱俊丞、江倩齡、盧宣彤，昨晚在高雄市電影館舉辦首映會，並邀請當初提供場景協助拍攝的高雄及南台灣的朋友參加首映。

《天使曾經來過》全片幾乎選定於豔陽高照、風景美麗的墾丁拍攝，也透過高雄影視發展暨拍片支援中心，協助劇組於高雄中山大學、西子灣取景、甚至空拍到大立百貨等高雄街景，南台灣的熱情風光美不勝收。劇情描述一個躲在墾丁過著放逐及糜爛生活的上班族，發現自己有個女兒後的心情及價值觀的轉變。

導演李建興曾透露，自己非常喜歡台灣，在台灣住了7、8年的時間，常去墾丁旅遊，因此對墾丁很有感情，也對台灣濃厚的人情味與美食念念不忘。

《天使曾經來過》高雄首映會上，由高雄市電影館獻上電影裡重要的道具－衝浪板，不僅預祝劇組在台灣的票房可以「一帆風順、一飛衝天」，電影館進一步表示，此次《天使曾經來過》由高雄市政府以地方政府的角色協力場景的拍攝與找尋，不僅於中山大學、天主教高雄教區救世主堂、道騰國際商務中心取景拍攝，扶植電影產業之餘，同樣行銷高雄美景。

而致贈衝浪板的美意也是致敬本片男主角朱俊丞，為戲所下的苦心，他從「不會到會」，化身為衝浪高手的努力，絕對值得被大家看見。

本片除了盡收墾丁與高雄美景，感人不已的親子情節同樣賺人熱淚，男主角「浩文」朱俊丞，在馬來西亞主演過電影《輝煌年代》，這次他跟香港氣質女神何佩瑜一起面對生命議題，從放棄到接受，在從接受到失去，中間與小童星盧宣彤有許多精采的內心對手戲。目前還是黃金單身漢的朱俊丞，坦言為這次「爸爸」的角色，曾到自己姐姐家取經，學會「哄小孩」絕招，而片中惹人愛憐又有大出意表可愛演出的小童星盧宣彤，反而說自己才是片場的「小大人」，根本不需要「哄」，表明自己超早熟。