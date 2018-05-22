宜蘭綠博續留生態綠舟 武荖坑要推水域活動

綠博確定繼續在生態綠舟辦理，至於武荖坑風景區，縣府將在園區內力推水域活動；圖為武荖坑風景區。（圖由宜蘭縣政府提供）

2018-05-22 15:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣綠色博覽會，縣府原先討論明年要搬回蘇澳武荖坑，但宜蘭縣代理縣長陳金德，今於縣務會議裁示，因交通便利，確定綠博續留生態綠舟，至於武荖坑，未來則要力推水域活動，他責成工務處與工商旅遊處，於6月30日完成水域環境整理，趕在於7月1日重新對外開放武荖坑清澈的溪流。

武荖坑風景區是由宜蘭縣府經營，曾做為宜蘭綠色博覽會活動場地，也是國內知名露營區。風景區面積400公頃，開發園區面積達59.6公頃，河道行水區約8公頃，綠博不辦後，地方憂心衝擊觀光產業，縣府因此力推「外展教育」，希望能讓園區活化。

但此案因涉及跨處室業務，遲遲無法順利推動，綠博辦理結束之後，還傳出因生態綠舟展區太零散、活動難有突破等問題，縣府有意讓綠博回歸武荖坑，不過，陳金德今於縣務會議做出裁示，除決定讓綠色博覽會繼續在生態綠舟辦理，也要求工務處與工商旅遊處於6月30日前，整理園區水環境，趕在7月1日前，重新開放無荖坑封閉約11年的溪流，讓民眾可以從事水域遊憩活動。

陳金德指出，武荖坑30年前就規劃，因為溪水清澈，一開始的目標就是以戲水，讓學生露營為主，最近這7、8年，武荖坑因為辦理綠博，留下很多設施，卻沒有好好維管，荒廢在當地，最重要的戲水區，又長期封閉，他看了很傷心，他才會決定要好好整治。

陳金德表示，6月底除了整理水域，他也要求同仁把園區內不必要的設施清走，恢復武荖坑原來露營、戲水及體驗生態的功能，他也希望縣內的國中小學生，讓學校安排，每年有一個固定時間，免費到武荖坑去露營，讓園區活化，帶動當地觀光發展。

談到綠博，陳金德指出，今年的綠博負評不多，由於今年推動搭火車可免費綠園的措施，吸引了4萬多人，考量生態綠舟交通方便及當地的觀光發展，綠博明年繼續在生態綠舟辦理，但活動內容必須檢討，把賣店跟展區徹底分開，並讓展區定位更清楚，且更集中在園區內。