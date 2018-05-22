營養午餐升級西餐 古亭孩子拿刀叉吃

宜蘭縣古亭國小今在校內開辦西餐禮儀課，由蘭陽技術學院師生教導小六生餐桌禮儀。（記者張議晨攝）

2018-05-22 15:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「叉子放左，刀子放右，餐巾紙要放腿上哦！」宜蘭縣古亭國小昨開辦西餐禮儀課，由蘭陽技術學院餐旅系師生為小6學童授課，除教餐具用法、餐桌禮儀外，今還將營養午餐「升級」為西餐，讓學童大快朵頤，蘭院說，這是首次有小學開設西餐禮儀，若有其他學校有興趣，也願前往開課。

古亭國小今將禮堂布置成西餐廳，先由蘭陽技術學院餐旅系主任陳培庭授課，從西餐的起源到餐具種類、用法，甚至紅酒杯、白酒杯以及基本餐桌禮儀，鉅細靡遺講解到位。

配合課程，古亭今將營養午餐升級為西餐，有前菜沙拉、西點，主菜則因考量部分學生不吃牛肉，改用蘑菇雞排取代，並以茶水代替酒類，每桌還安排餐旅系學生擔任服務生，帶著52名小六生，優雅地學習餐桌禮儀。

小六學生黃郁媛說，平常很常跟家人上西餐廳吃飯，但很少注意餐桌上的禮節，如餐巾紙要放腿上還是桌上，離開時放椅背、椅子上又分別代表什麼意思，課程讓她學習到很多。

蘭院副校長劉建良說，過去接觸西餐禮儀課主要是國中、高中階段，這次是首度有國小願投入資源在餐桌禮儀上，若宜蘭有其他國小願意辦理西餐禮儀課，蘭技也願提供師資等資源，前往開班授課。