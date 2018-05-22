奧客現形！ 維修15年老機車收200元被喊貴

2018-05-22 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕「請相信專業」！一名修車師傅昨天在臉書粉專「靠北奧客」撰文，揭露他與客人的對話，文中提到他檢查完摩托車、拆卸更換零件後，向車主收取200元費用，卻被嫌「這麼貴太誇張」，忍不住上網一吐苦水，感嘆「台灣技術類根本不值錢」。

該名師傅表示，投入摩托車行業已10年，一名客人牽了一台「十五年以上」的機車進店裡，表示車子發不動，他以自身累積的經驗評估，「這台車完全沒有電的反應；打開電瓶蓋的部分，發現電瓶接頭斷了」。

該名師傅指出，他花10分鐘替機車「接一個端子頭跟焊烙鐵（防止過電不良）」與「前後輪胎打氣」，完成後向對方收取200元修理費，沒想到卻被嫌，「什麼兩百元這麼貴太誇張了吧！」即便解釋「這是專業」，仍被以「我自己就會接了啊！為什麼要這麼貴？我也會烙鐵啊！」應對。

該名師傅提到，詢問對方「不然你覺得要多少」，竟獲得「一百」的回應，讓他揚言「那我報警」，客人才說「唉唉唉，算了算了，以後不來了」，還「很不客氣」地答，「我只有一百七給你」，接著邊走出去邊碎碎唸「什麼東西要兩百，太誇張了吧」，氣得他直呼，「請不要侮辱專業、你以後別來了我不做你生意」。

該名師傅感嘆，「這年頭什麼人都有；接觸過學習過大大小小的問題，這是我應該的嗎？我的手就要髒髒的，收妳覺得我應該收的價錢嗎？」並語重心長地說，「這行不是你覺得如此容易，我學的並不是不值錢的東西，不是你能貶低的」，他靠雙手一點一滴努力打拚，卻被這樣對待，「以後誰敢為摩托車盡一份心」。

該名師傅呼籲，「請相信專業，不要在那邊喊多貴」，並稱沒有人不累、不辛苦，「換來的都是一身功夫」，也別懷疑車行的技術錢，「這個價值並不是每個人能懂的」。