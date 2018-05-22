全聯「D618海鹽沙士」標示違規 北市已下架

台北市衛生局3月碳酸飲料查驗結果今天出爐，抽驗15件，有1件標示違規，未標明用途 「甜味劑」，產品為全聯安和店販售的「D618海鹽沙士」。（衛生局提供）

2018-05-22 14:25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局3月碳酸飲料查驗結果今天出爐，抽驗15件，有1件標示違規，未標明用途「甜味劑」，產品為全聯安和店販售的「D618海鹽沙士」，經查廠商來自花蓮縣光隆生化科技股份有限公司；現已命令販售地點下架，已移請花蓮縣衛生局辦理，依違反食品安全衛生管理法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，抽驗15件，檢驗黃樟素結果均符合規定，此次外包裝標示查核結果，1件產品外包裝標示成分「AK糖（醋磺內酯鉀）」未同時標示其功能性名稱（甜味劑），餘均符合規定，案內產品來源廠商為花蓮縣，已移請花蓮縣衛生局處辦。違者依食品安全衛生管理法第22條第1項之規定，爰依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰，另依同法第52條第1項第3款產品應限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局表示，黃樟素（Safrole）是黃樟木精油的主要成份，黃樟素因含有特殊香味，常存在於飲料中。黃樟素是天然存在於植物的成分，天然未刻意添加且非長期食用的食品中含有的黃樟素應不致對人體造成顯而易見的危害。但如含量較高且長期習慣食用之食品，則應注意其所帶來的嘔吐、暈厥、發紺，精神亢奮，循環不良、抽搐及瞳孔縮小等症狀。因此，食品中若含有黃樟素，應顯著標示其成分名稱及含量，以提醒民眾注意，並應符合我國規定限量標準（1.0 mg/kg）。