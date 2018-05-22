普濟社福基金會設巷弄長照站 中市3年內盼1里1處

2018-05-22 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓老人可在地老化、延緩老化，配合中央推長照計劃，普濟社福基金會今日在龍井東海里成立巷弄社區長照站，將提供附近長輩共餐、課程及健康促進，一開課就有10多位長者參加，長輩做伸展操、擊鼓，非常開心，台中市目前的巷弄社區長照站已有100多家，今年已達標，預計3年內可朝一里一個巷弄長照站努力。

台灣老人愈來愈多，老人的照顧已形成重要的問題，中央則推長照計劃，而長照體系則是並區分A、B、C三類。

A級則是為失能者擬定照顧服務計畫，進行個案管理，連結長照服務，B級就是專責提供長照服務，C級就是巷弄社區長照站，為長者就近提供健康促進、共餐服務、臨時托顧等。

普濟社福慈善事業基金會今天在龍井遠東街成立一個巷弄社區長照站，董事長吳惠群表示，長照站將每週提供5天的共餐，也可臨時托老，讓有事要辦的年輕人，可以把長輩暫時安排在普濟的長照站，讓年輕人有喘息的機會。

中市衛生局長照科表示，今年台中市規劃要成立100個C級巷弄長照站，但目前已成立124站，加上以往的33站，157已達157站，另外B級則有300多站，只要提供長照服務都可列入。

而A級部份，台中市提供更多元的服務，不但是長照整合平台、有個案管理，去年已成立11家，像台中醫院、曉明基金會、全成基金會等，但是今年市府增加其多元的功能，如成立實體的店面，提供老人喝咖啡．喝茶聊天的空間，成為一個照護生活館的功能，今年目標成立30家，已核定27家，目前已成立5家，像南屯的抒茶館、大里仁愛醫院等，將可將提供長輩更完善、整體性的長照服務。