醫病》成功抵抗血癌 他發願號召10萬人骨髓資料建檔

為避免感染，朱頤重生那天，父母隔著玻璃幫他慶祝再生（朱頤提供）

2018-05-22 14:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕「如果能重拾生命，應該做甚麼？」現年28歲的朱頤，在短短1年多內歷經確診罹患血癌，又幸運找到骨髓配對成功恢復健康的過程，讓他決定在網路串連癌友的力量，彼此鼓勵分享，並運用自己行銷專長，發願要鼓勵10萬人響應骨髓配對資料建檔，讓更多人可以有獲得重生的機會。

朱頤16歲開始就到美國留學，以前就想進入大公司做跨境電商、行銷等工作的他，25歲回國服役，但在正要退役投入職場之際，卻在去年2月被確診罹患急性骨髓性白血病，頓時人生變成黑白。

朱頤回憶，一開始他只是感覺眼乾、身上有不明瘀血、骨頭痛，到一些小診所都認為不是大毛病，後來進一步發生乾嘔、頭暈目眩，甚至不太能走，被送到醫院抽血後，才發現是血癌。

朱頤說，送到醫院時已經是非常危急，醫師除了陸續幫他進行4次化療，也告訴他必須進行骨髓移植，所以馬上啟動骨髓配對，雖然配對成功機率只有10萬分之1，但最終很幸運的在去年8月底完成骨髓移植，目前病情已經獲得控制，不過仍需定期回診追蹤。

小小年紀就在異鄉求學的朱頤，總覺得自己很獨立，但罹病後因為長時間住院，讓家人之間感情變緊密，讓他了解到家人、朋友的重要。此外朱頤也調整了生活型態，讓自己輕鬆一點，畢竟健康是一切的基礎。

調整自身外，朱頤也想要影響他人，所以發下願望要鼓勵10萬個人加入骨髓資料建檔，他也透過成立「血拾人生」網站，提供癌友們彼此鼓勵的空間。網站上除了分享癌症相關資訊，讓人們可以有正確且不中斷的認知，也可以在上面看到癌友們與病魔抵抗的經驗，

朱頤說，他初罹病時，曾經搜尋到一個也罹病的部落客，並讀他的文章，可是一直讀下來，文章只寫到2003年某日，於是讓他自己也感到恐慌起來，「覺得他是不是去當天死了」、「我未來是不是會這樣」，覺得癌友能獲得更多心理支持就好了，成為做這件事的緣起。

對於當初配對成功的捐贈者，基於法律規定，目前只能以書信往來，朱頤非常感謝這位住在西部的小姐，也曾把感謝文字「感謝我的骨髓捐贈者，讓我能重生」投稿到101大樓外牆。捐贈者則以手稿書信跟朱頤約定，「等著以後相聚一起吃大餐」。

朱頤今也參加慈濟骨髓幹細胞中心昨舉辦「阿孫要配對」公益影片首映會，一起鼓勵更多民眾加入骨髓資料建檔的行列。慈濟骨髓幹細胞中心目前已累積42萬捐贈，並完成5000例移植，希望可以透過積極號召，讓已經從千萬分之一進步到十萬分之一的配對成功率，可以再更降低。

朱頤今出席慈濟慈濟骨髓幹細胞中心活動。（記者楊綿傑攝）