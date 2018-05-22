集集觀光鐵支隊啟程 規劃蓋纜車串連日月潭

2018-05-22 14:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵具備觀光資源的支線，主要就是平溪、內灣、集集三條，為推廣台灣最長支線集集觀光發展，交通部台鐵局、觀光局及台灣高鐵公司除再度以「搭雙鐵遊集集」鐵道旅遊為主題，推出「集集觀光鐵支隊彩繪列車」外；交通部長賀陳旦今表示，更要進一步將集集線與日月潭結合起來，這很可能需要興建纜車，不過如何讓原住民理解，這樣做可能會需要借用一小塊傳統領域用地，目前仍在規劃階段。

集集鐵道彩繪列車設計構想，是以台鐵、森鐵、糖鐵、鹽鐵為主，共同組成一支觀光鐵支隊。台鐵局長鹿潔身表示，集集觀光鐵支隊彩繪列車為新彩繪5輛DRC柴油客車，及翻新1輛進化1001號組成，車廂外觀彩繪國內不同鐵道所經過的風景名勝地區意象，如集集沿線、彰化八卦山、雲林虎尾及嘉義阿里山、布袋等，預期掀起另一波追火車熱潮，該彩繪列車將配合6月1、2日於台中登場的「第11屆台日觀光高峰論壇」，推廣集集鐵道旅遊及台日鐵道觀光交流活動。

觀光局長周永暉表示，集集支線為台鐵支線中最平緩的路線，適合旅客透過鐵馬＋鐵道進行雙鐵旅遊；終點的車埕火車站，觀光局特別利用廢校的車埕國小，打造觀光鐵道小學堂，不僅呈現鐵路文化，也推動親子旅遊、青年旅遊等，這次高鐵與台鐵再合作推出「搭雙鐵遊集集」套裝遊程，帶遊客來趟日月潭整體區域旅遊，並到訪集集線最後一個車站，體驗車埕深度漫遊輕旅行。

未來如何讓集集線觀光更上一層樓，賀陳旦表示，去年立法院通過前瞻建設預算當中，包含興建一條連結高鐵彰化站及台鐵田中站的支線，順著集集線路軌到二水站；還有集集線基礎設施改善、提升安全等，這些工程使得高鐵能與台鐵路線、台鐵支線，成為相連結的路網。

此外，希望未來彰化田中站能發展成為轉乘中心，在南投這端配合集集鎮、車埕，使當地鐵路用地發展更多商業結合行為，並把觀光資源跟文史工作集合起來，像是南投沿線歷史、水里蛇窯、集集鎮原住民故事、車埕與發電廠的故事等，提升當地觀光能量。

至於如何將集集、車埕與日月潭結合，軌道延伸已確認沒有路廊，不具有可行性，最可行的辦法還是透過纜車方式連結。賀陳旦表示，透過這樣結合，可帶更多人去欣賞、學習原住民在日月潭這些地方留下的故事，不過集集端要選擇哪處位置，如何讓原住民理解可能需借用一小塊傳統領域用地，都還需要溝通協調。