國際盃髮藝美藝競賽 台東國三技藝班學生表現亮眼

公東高工指導的國三技藝班家政職群學生參加2018台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡競賽，表現出色。 （記者黃明堂攝）

2018-05-22 14:10

［記者黃明堂／台東報導］公東高工指導的國三技藝班家政職群學生參加2018台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡競賽，共獲得1金1銀1銅1殿軍及13個特優，還獲總錦標特優獎，髮藝及美藝都出色。

公東高工表示，此賽有來自台、日、韓、中國、東南亞和加拿大等10多個國家1千5百多位選手同場競技，今年新增有叛逆少女化妝、指甲3D粉雕、靜態影視特效、靜態創意服裝設計、美容造型設計認證以及皮膚管理初級認證等6大組別。

公東高工家政職群鍾婷文主任表示，台東縣國三技藝班家政職群共有17件創意彩繪面具作品獲獎，證明台東髮型美容與美甲技術教育與業界時尚美學完全接軌可媲美時代流行趨勢。

本次參賽的都蘭國中學生林紓靖對造型美學有自我堅持的想法與創意，細膩的作品勇奪國際創意紙圖整體造型冠軍，台東體中學生葉柔華獲得亞軍 、賓茂國中陳品樺季軍、都蘭國中蔡幸汶殿軍。

另外，特優的有鹿野國中鄭如婷、黃苡羚、余亦芳、都蘭國中余凱馨、台東體中方佩霖、林珮怡、呂鈺雲、黃葦芃、鄭俊廷、黃芫豐、賓茂國中謝婕欣、劉興、楊氏承。