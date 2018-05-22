yes123求職網調查 8成2上班族有意願兼差做「斜槓族」

yes123求職網發布「斜槓族 vs. 達人與AI職場調查」，現場邀請多位斜槓族分享兼職工作甘苦。（記者李雅雯攝）

2018-05-22 13:56

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網今天發布「斜槓族 vs 達人與AI職場調查」，內容指出，正職外另有兼職或有多項兼職的「斜槓族」是現行多樣化工作型態的一種，根據調查發現有八成二上班族有意願成為斜槓族，主要目的是為了增加收入，部落客、YouTuber或網拍業者是前三大受歡迎的「夢幻斜槓族工作」。

「斜槓族 vs 達人與AI職場調查」由yes123求職網在今年5月2日到15日間以網路問卷進行調查，共計有效問卷1310份，調查對象為20歲以上求職者，信心水準95%、誤差值正負2.71%。企業有效問卷回收938份，信心水準95%，誤差值正負3.2%。

「斜槓族」一詞源於英文單字「slash」，意指工作者職稱不再限於一個，而是用「/」兼具多重身分或稱謂，形容多職、複職工作者。

根據yes123求職網調查，受訪者中有82.4%有意願成為斜槓族，其中尤其以部落客、YouTuber或網拍業者為前三大熱門兼職選項；欲成為斜槓族最大原因是為了增加收入，居次原因則是工作時間自由，第三原因則是因為期待工作可以結合興趣，為興趣而做；有意願成為斜槓族的受訪者期待兼任數職後，年薪平均可以達到76.5萬元。對於企業來說，77.6%企業會願意支付較高起薪聘僱跨部門、跨領域人才，平均將比一般員工高出13.2%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，不同於國外，在台灣職場上班族欲成為斜槓族的理由多為增加收入，不過斜槓族也可能有過勞工作、收入不穩和兼職廣而不精的負面狀況，若是正職欲再兼職，尤其需要注重倫理，萬不可影響本來正職工作，或竊用正職公司資源，甚至有遭人質疑商業機密外洩的風險；另也建議若欲兼份增加收入也增加經驗值的工作，可從現有興趣或專長著手發展。

現為自由工作者（freelancer）的游琇，主修設計的她本在廣告公司任職，薪水卻只拿2萬出頭，第一次調薪也才到2萬5千元，於是開始嘗試兼職接案增加收入，從喜歡的桌遊去著手，另也到處跑、遞名片，開拓設計接案機會。游琇表示，兼職接案工作時，因為是自己喜歡的興趣領域，所以做來一點都不辛苦，有點基礎後索性辭掉正職工作，專心接案工作，和朋友合作開發的一款理財桌遊，近期已經上市。

yes123求職網發布「斜槓族 vs. 達人與AI職場調查」。（記者李雅雯攝）