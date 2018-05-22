台中市全中運頒獎 新住民之子王彥和榮登「國中最速男」

2018-05-22 13:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局今天舉辦全中運頒獎典禮，由副市長林陵三頒發獎金鼓勵得獎學校及選手，教育局長彭富源表示，台中市今年在全中運共拿下125面金牌，打破紀錄，是全國金牌數最高的縣市，市府共頒出近3800萬獎金；沙鹿國中3年級學生王彥和，媽媽是柬埔寨新住民，他在全中運勇奪國男組100公尺及200公尺雙料冠軍，被譽為「國中最速男」。

教育局今天在豐原區臻愛會館席百桌宴請全中運得獎學校教練及選手，並由副市長林陵三代表頒發破紀錄及得獎獎金等。

台中市體育總會秘書長楊永昌表示，台中市以2019年東亞青運為目標，加強訓練，不只今年打破全中運的紀錄，拿到125面金牌，相信在未來的全國運動會，會有更好的成績出現。

教育局長彭富源說，這次得到了全國最高榮譽，累積金牌數達125面，是金牌數最高的縣市，這樣的成就歸功於所有辛苦的選手，以及教練訓練得法及學校行政的全力支持，期許選手等再創高峰。

彭富源指出，這次全中運市府共發放近3800萬獎金，創歷史新高，但這種付出是值得的，下一階段還有全國運、東亞青運，期許孩子在台中市繼續為自己的夢想努力，在這些賽事場域繼續發光發亮，因台中市設有運動局，未來不管是運動人才或教練的需求都很大，就業的需求也能夠被滿足，因此在鼓勵這些孩子的同時，未來的進路也打通了，呼籲「大家一起努力為選手喝采，也繼續給予台中市選手需要的政策支持」。

沙鹿國中3年級學生王彥和是新住民之子，去年在東亞青田徑賽中以10.70秒的成績，打破全國國中男生100公尺紀錄，同時在全國中等學校田徑錦標賽中以21.75秒打破國中男子200公尺紀錄，今年在全中運中，雖因腳受傷休息一個月疏於練習未能打破紀錄，仍拿下100及200公尺雙料冠軍，被喻為「國中最速男」。

王彥和說，國小4年級時陪朋友跑步才逐漸發覺自己在跑步方面的能力，原本爸媽擔心練田徑會影響課業，但他功課都保持在全班前10名，爸媽才放心。