食品過敏原標示 食藥署：擴大所有魚類

2018-05-22 13:13

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署去年12月預告食品過敏原標示，從6項擴大至11項，草案評論期間，彙整外界意見後，今日二度預告草案，將原本的「鮭魚、鯖魚等魚類及其製品」調整為「魚類及其製品」、「含麵筋蛋白之穀物及其製品」修正為「含麩質之穀物及其製品」，並刪除葵花籽。新制2020年7月實施，違者最重可罰400萬元。

食藥署從2015年7月起已實施蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋及其製品等6項食品過敏原標示規定，強制要求業者應於其容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱的醒語資訊。

為了保障民眾食品安全，食藥署去年更預告食品過敏原標示，從6項擴增為11項，但在蒐集外界意見後，略為調整內容，今日二度預告草案。

食藥署科長李婉媜表示，考量對於魚類過敏的民眾，可能並非僅限特定魚種，因此將「鮭魚、鯖魚等魚類及其製品」修正為「魚類及其製品」，並且考量國人對於麵筋蛋白較陌生，因此將「含麵筋蛋白之穀物及其製品」修正為眾所熟知的「含麩質之穀物及其製品」。

此外，由於業者反映「芝麻、葵花籽及其製品」中的葵花籽並非主要過敏原，且國際上也未有針對「葵花籽」要求過敏原標示的情形，因此刪除葵花籽，修正為「芝麻及其製品」。

食藥署指出，新制預定自2020年7月起施行，業者如未依規定完整標示或有標示不實情形，依「食品安全衛生管理法」可限期回收改正，並處以3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰。