準點率又跌！桃園機場：中國航班逾55％都會延誤

桃園機場一景。（資料照）

2018-05-22 13:01

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場準點率自今年三月起改採國際標準，三月準點率約八十三點三％，四月再下跌至八十二點八％，相較過去總是超過九成有不小差距。桃機公司指出，準點率仍須有航空公司配合，待道面整建工程全面完工後，航機調度將更順暢。

過去桃園機場準點率計算標準與國際不同，且更為寬鬆，國際評比桃機準點率僅五十九％，桃機公司卻自評八十九％；航空情報資訊機構（OAG）統計，桃機準點率在四八九座機場中只排第三九六名，淪為國際後段班，遭批「自欺欺人」。

民航局今年決議，三月起準點率計算比照國際標準。過去表定時間超過三十分鐘關艙門才算誤點，而多數國家則是以表定時間超過十五分鐘後推，即為誤點。

採用新制後，桃機準點率差距不小，以今年為例，一、二月準點率均突破九成，三月僅達八十三點二八；根據民航局最新統計，四月準點率再下探新低，跌至八十二點八一％；分析主因為兩岸航班準點率平均不到八成，拖累整體表現。

桃機公司董事長曾大仁曾說，桃園機場的中短程航班占九成，其中，來自中國的航班有超過五十五％都會延誤，來機若晚到、飛出去也就會延遲。桃機公司副總但昭璧也說，無論兩岸與國際航線，來機晚到是影響桃機準點率的最大原因。

他指出，桃機公司確保工程施作與場面調度不影響航班，但來機晚到可能因對方機場擁擠、航路上天候不佳、航路上飛機擁擠等因素，均非桃機公司可以控制，例如上海、北京兩大城市機場終日壅塞，有任何狀況或流量管制，就會延誤。

但昭璧表示，由於計算方式更嚴格，已預期桃機準點率下降，甚至原以為將僅剩六成左右，但截至目前數值跌幅沒有想像中大，準點率還在接受範圍內。準點率須有航空公司配合，現在一大重點是每天上午第一波飛機，務必準時飛出去。

他也說，目前正進行道面整建工程，完工後航機調度將更順暢。根據桃機規劃，目前已完成跑道、滑行道整建約廿一點二公里，約占總長六十八％；施工中約二％，待改善約三十％，配合航機動線維持分階段整建，預計一Ｏ九年底完成。