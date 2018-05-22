鬼蝠魟放生被轟要價千萬 漁民怨：我連1萬都不收

澎湖馬公市鎖港漁民陳坤培，21日深夜捕獲在國際列為瀕危，但台灣未列入保育的鬼蝠魟。（記者劉禹慶攝）

2018-05-22 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖馬公市鎖港漁民陳坤培，21日深夜捕獲在國際列為瀕危，但台灣未列入保育的鬼蝠魟，外傳船家要求千萬賣價才放生，在網路引起廣大批評。陳坤培表示，他依規定向農漁局報告，卻被網友指責亂補保育魚類。

捕魚經驗有50年的陳坤培，21日晚間7時駕駛新隆興號漁船，在離岸不到2公里處錨泊，卻意外被鬼蝠魟雙鰭中一鰭卡在繩索，便以慢速將鬼蝠魟帶回鎖港，耗時約2個多小時。鬼蝠魟雙翼展開約5米，重量初估1000斤（約600公斤），澎湖縣副議長陳雙全先一步到達，並與船家達成協議。船家嚴正否認外界傳聞要求千萬賣魟魚。

《蘋果日報》報導，陳坤培表示，他前後被鬼蝠魟折騰2個多小時，到達鎖港後，依規定向農漁局報告，並詢問如何處理魟魚，但卻遭到網友砲轟亂捕保育魚類。當時陳雙全願意出價1萬元補償漁民損失，陳坤培不願收受，並委屈地說，自己受到很大的冤枉。

報導提到，陳坤培最後願意無償開船到外海野放魟魚，但協助野放的潛水志工說，到外海切斷魟魚的繩子後，鬼蝠魟呈現下沈情形，無法確認是否仍活著。