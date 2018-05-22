智利劇團暗黑神作《吶喊吧！！窒愛》 體驗電影劇場實境感

智利「電影戲劇團」魔幻新作《吶喊吧！！窒愛》，直指人心的都會禁愛情節。（記者黃佳琳翻攝）

2018-05-22 12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾於2008年受台北藝術節邀請演出，創造場場售罄一票難求風潮的智利「電影戲劇團」，今年應高雄春天藝術節之邀二度赴台，並帶來魔幻新作《吶喊吧！！窒愛》，直指人心的都會禁愛情節，將顛覆觀眾的劇場經驗。

《吶》劇改編自法國作家瑞吉久弗烈（Regis Jauffret）同名小說，描述英國文學教授在地鐵裡遇見年輕的索菲亞，混淆了幻想與現實界線的他，跟蹤索菲亞回家並施以暴力與性侵，強押索菲亞變成他的囚禁和洩慾工具。數度逃脫不成的索菲亞，終將慢慢順服、屈從於男人的以愛之名，以及冷漠病態的現代社會下，疏離寂寥的人際關係。

智利「電影戲劇團」致力於挑戰各種禁忌邊緣題材，不管是暴力與情執、轉型正義、個人精神病理與社會結構等刻劃人性故事，電影戲劇團以獨有的敘事手法，創造難以被一般劇場呈現的場景，傳達一個個直抵人心的黑暗故事。

《吶》劇將於25、26日在大東文化藝術中心登場， 舞台上設置前後兩面投影幕，演員置於其中，與電腦動畫、投影和舞台設計分秒不差、無縫接軌精準互動，瞬間穿越時間與空間，製造出電影裡才有的蒙太奇效果，讓觀眾的視線隨劇情不停轉換：畫面的深淺、空間的遠近，以及明暗對比的幻視。