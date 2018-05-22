竹市府到宅服務失能長者 7年1100人次

市府推出輔具與無障礙環境改善服務，讓有需要的民眾提出申請，經衛生局長照科照顧管理專員照宅，評估長者身體狀況與失能程度，轉介輔具中心後由再建議家屬合適的輔具。（記者王駿杰攝）

2018-05-22 12:36

〔記者王駿杰／竹市報導〕80多歲陳姓老婦去年底因腦幹中風導致癱瘓需長期臥床，經竹市府衛生局長照科照顧管理專員到宅評估，發現家人雖頻繁為陳婦翻身，仍無法阻止嚴重的壓瘡，因此建議陳婦應使用翻身類及壓瘡預防類輔具，在輔具人員協助下找到一款合適的氣墊床，成功改善陳婦的壓瘡。

另名75歲的李姓老翁平時喜歡種花，去年底不慎在家跌倒，導致腿部骨折。家人依照顧管理專員建議，在陳翁於家中的行走動線加裝扶手及增加地板防滑，讓陳翁相當滿意。

衛生局代理局長楊清媚指出，據統計，竹市65歲以上長者占人口比例11.37％，為維護長者生活品質，市府推出輔具與無障礙環境改善服務，讓有需要的民眾提出申請，經衛生局長照科照顧管理專員照宅，評估長者身體狀況與失能程度，轉介輔具中心後由再建議家屬合適的輔具。

楊清媚說，輔具服務及居家無障礙環境改善服務自2011年執行至今，服務已逾1千1百人次，今年該服務的新制上路，凡實際居住竹市50歲以上失能身心障礙者及65歲以上失能老人，若有需要輔具服務及無障礙環境改善服務，都可以向衛生局提出申請。

市長林智堅指出，不符合長者條件與狀況的輔具不但讓長者不易使用，還可能受傷，市府提供輔具及無障礙環境改善服務，協助長者及家人找到合適的輔具，改善居家環境，希望長者在生活的各個面相能夠更方便，生活更有品質。