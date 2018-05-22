向餐飲祖師易牙跪拜 君毅中學辦拜師禮

君毅中學餐飲科高三學生展示10道經典佳餚。（記者鄭名翔攝）

2018-05-22 12:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立君毅中學隆重的「拜師大典」今年邁入第8年，一早由餐飲科266名高一生們，於司令台前雙膝下跪、三拜叩首，向餐飲業祖師爺易牙拜師，象徵投入餐飲學習，遵從師長教誨，恪守職業倫理，並請來中華美食展世界廚藝賽召集人、前來來飯店中餐行政總主廚張華九為這些餐飲新血戴上廚師帽，傳承意味濃厚。

君毅中學校長林慶旺表示，技職教育著重務實致用，此次的儀式及流程皆由餐飲科及觀光科學生籌劃，讓這群新生從活動的過程中，學習課本以外的經驗，同時從中體悟技藝傳承的重要使命。

學生們在司令台上擺放易牙香案，並奉上乾肉、芹菜、蓮子、紅棗、桂圓、紅豆等束脩六禮，每個高一新生身著廚師服、頭戴廚師帽，一齊宣誓志願投入餐飲界，遵從師傅指教及倫理規範。隨後則由高三學長姊以10道佳餚上菜秀，讓師長及學弟妹見證3年學習的成果。

從事餐飲工作50年的名廚張華九也勉勵餐飲新血要耐得住辛苦，提醒在未來實習階段要把握時間勤練、勤學，方能在競爭激烈的餐飲工作中闖出自己的天地。

而錄取長榮航空的觀光科校友陳玥名也回到母校，為觀光科學弟妹繫上代表傳承的領巾，期盼有更多學弟妹未來能在各領域中發光發熱。

參加拜師儀式的學生說，師徒關係在餐飲學習中扮演重要的環節，透過這樣的活動，讓他們更深刻體悟到自身所學的責任之重，也將接力延續這項傳統，並以身為餐旅界一員為傲。