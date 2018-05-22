中市文心路路平工程 林佳龍臉書宣布8月全線重鋪完畢

2018-05-22 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路過去道路品質差，被戲稱為「地無三里平」，台中市政府去年底推動路平工程，第一段工程公益路至大墩七街已於4月30日完工，台中市長林佳龍昨晚在個人臉書分享文心路路平工程影片，也宣布預計今年8月就能全線重鋪完畢。

林佳龍在個人臉書分享文心路路平工程影片，並表示，文心路路平專案先前因配合捷運工程，讓民眾久等了，目前市府持續施作路平，預計8月就能全線重鋪完畢。

林佳龍指出，為避免工程重複挖補，因此在執行時要求相關作業統一施作，包含自來水管線遷移、人行道拓寬，目前均已完成，車道也已接著刨鋪，強調會儘速讓文心路路平全線完工。

影片中，可見經路平專案施作後的首段道路，擁有平順美觀的路面與人行道，為文心路帶來嶄新風貌。不少網友紛紛留言，「我們在文心崇德線，真的變平了，雖然施工期間會造成不方便，但是完成後看了心情真的超級好」，也有網友肯定「一定要杜絕重複挖補，讓道路平整維持長長久久」。

市府建設局表示，由於台中捷運綠線工程持續進行中，大型車輛不斷進出，導致文心路無法一次全面施作路平。為縮短等待期，市府配合捷運工程以分段方式進行，其中第一段公益路至大墩七街已於4月30日完工。

建設局也說，文心路沿線人行道拓寬及路平專案工程相較一般路平工程來得複雜，該局除先洽請相關單位汰換老舊管線外，還包括人行道拓寬、增加自行車通行空間、道路標線、停車格等設計，盼透過多項作為提高行車安全及整體用路品質，打造文心路成為全國最進步的道路。