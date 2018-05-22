催淚大馬電影 《天使曾經來過》全台首映感動人心

2018-05-22 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由台灣及馬來西亞共同合作拍攝完成的電影《天使曾經來過》，在馬來西亞上映首週就衝破百萬港幣票房，被譽為是2018最催淚大馬電影。

台灣將於5月25日上映的《天使曾經來過》，擇定高雄為全台首映起點，導演李建興率本片演員馬來西亞男星《輝煌年代OlaBola》朱俊丞、江倩龄、盧宣彤，昨晚在高市電影館舉辦首映會，並邀請當初提供場景協助拍攝的高雄及南台灣的朋友參加首映。

《天使曾經來過》全片幾乎選定於豔陽高照、風景美麗的墾丁拍攝，也透過高雄影視發展暨拍片支援中心，協助劇組於高雄中山大學、西子灣取景、甚至空拍到大立百貨等高雄街景，南台灣的熱情風光美不勝收。

導演李建興透露，自己非常喜歡台灣，在台灣住了7、8年的時間，常去墾丁旅遊，因此對墾丁很有感情，也對台灣濃厚的人情味與美食念念不忘。

「在台灣拍片不只劇組工作人員專業、組織很精實，每天上工吃到的便當和珍奶都比別的國家還美味。」男主角朱俊丞也打趣表示，他超愛「南灣的燒烤」，台灣的美景和這次的拍片經驗讓他就算回到馬來西亞兩個月都難以忘懷。

《天》片除了盡收墾丁與高雄美景，感人不已的親子情節同樣賺人熱淚，男主角「浩文」朱俊丞，在馬來西亞主演過電影《輝煌年代》，這次他跟香港氣質女神何佩瑜一起面對生命議題，從放棄到接受，在從接受到失去，中間與小童星盧宣彤有許多精采的內心對手戲。