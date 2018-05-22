「米香哥」要做荔枝椿象炒飯 農政專家：僅研發防治無法評論

2018-05-22 11:58

〔記者劉婉君／台南報導〕荔枝椿象對農作物造成危害，中部「米香哥」見有東南亞移工抓荔枝椿象炸來吃，也準備收購來炒飯。台南區農改場表示，國內目前少有食用方面的研究，僅研發防治技術，無法評論。

荔枝椿象在國內被當害蟲防治，台南區農改場表示，牠會由臭腺分泌出具刺激性分泌物自衛，如觸及皮膚或眼睛，會引起灼傷般的潰爛或過敏，但臭液在加熱後會破壞，國外也有人食用，但和國人的文化習慣並不符。

農政專家指出，昆蟲繁殖快，未來可能被當做供應蛋白質的一環，雖然國內目前少有食用方面的研究，但國際上的研究將愈來愈多。