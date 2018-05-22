高雄區監理所送貫通石250顆 半小時搶光

2018-05-22 11:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所為宣導道路交通安全，邀請公路總局西部濱海公路南區臨時工程處今於大廳舉辦「交通安全有獎徵答送貫通石活動」，現場贈送250顆貫通石，民眾清晨排隊搶領，半小時搶光。

搶頭香的65歲黃姓婦人一家三口從台南趕來，清晨4時多就守在監理所外面等開門，還有人認為領貫通石生孩子比較重要，直接跟老闆請假半天，許多女性表達「想生雙胞胎」，但也有人說要「招財求好運」。

民眾挑選石頭令人玩味，有人希望選顆「一根擎天」條狀石頭，有人拿在手上掂重量，詢問「拿2顆能不能生雙胞胎？」、「拿這顆會不會生巨嬰」，人員跟民眾說明「要生孩子的就要將石頭放在床下，效果最好」。

民眾拿到貫通石開心說，「女兒生孩子就要請所長吃紅蛋」，保守民眾則請友人代領，還有婆婆們結伴前來為自己的媳婦求子，「結婚好久都沒下文，他們年輕人不急，我們快急死了!」。

所長梁郭國表示，貫通隧道時從雙邊爆破貫通點的石頭稱為「貫通石 」，因具高能量，被認為有避邪、甚至招財功效，民間更點名有助孕效果，讓人深信不疑，這次邀請公路總局西部濱海公路南區臨時工程處提供250顆貫通石，讓高雄民眾有機會拿到貫通石。

梁郭國說，連日來接獲許多民眾電話，讓人員電話接到手軟，現場搭配有獎徵答活動，帶給大家好「孕」氣，也提升民眾對交通安全的認識與注意，喚起社會大眾重視交通安全議題。

西部濱海公路南區臨時工程處副處長陳保展表示，草埔隧道貫通工程結束，目前全台已無隧道貫通計畫，這批貫通石恐怕是全台最後一批，他說，長4.6公里、經費55億元的草埔安朔隧道工程，位於東部變質岩區域地質構造複雜，屬湧水及剪裂帶路段等區域，施工期間曾遇地下湧水每分鐘27噸，工程難度堪稱台灣第三高，經每日24小時持續不停施工，終於順利完成。

陳保展說，工程最大的特色是導入節能減碳觀念，以混凝土減量、飛灰爐石替代水泥的低碳設計原則辦理，可減少約3萬噸二氧化碳，工程難度堪稱台灣第三高，為分享團隊喜悅，藉由象徵工程艱鉅的隧道貫通石，將好運帶給大家。

梁郭國呼籲大家拿到貫通石很開心，不要忘記更加注意自己與家人的交通安全，期待貫通石能為大家帶來好運，畢竟「能貫穿隧道，也可貫通幸福人生」。