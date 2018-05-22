一句「非屬教師權益」 私校兼任師控工作無保障

2018-05-22 12:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對大專兼任教師權益，高教工會問卷調查75間共132名大專兼任師發現，目前法規無法保障兼任師權益，更有私校兼任師控訴，曾出面抗爭遭秋後算帳，但因不列入勞基法、不納入教師法等保障，準備3大頁訴狀要向學校申訴，僅被學校一句話「非屬教師權益」直接打槍，感慨工作權毫無保障。

高教工會過去指出，兼任教師長期無勞基法保障，也非專任不列入教師法範疇，教育部將兼任教師分「有本職」、「無本職」，差別適用勞基法，但衍生學校成本增加，擬大量裁聘無本職者，引發高教爭議恐慌，及學生權益受損等問題。

高教工會辦公室主任陳書涵指出，去年8月教部改〈專科以上學校兼任教師聘任辦法〉，納入各項待遇、請假、保險及退休金等，然而多數私校未落實，日前透過問卷調查75校132名兼任教師，78％認為該法無足夠保障勞權，74％者在開學前未獲知相關請假權益，80％也不敢請假，甚至還有94％兼任師指出，請假鐘點費需支付代課，陳書涵批，此狀況違法，但無罰則，教部也不管，辦法形同虛設、學校有恃無恐。

高教工會成員、在各大專兼任的教師宋亞克說，自己在某私校曾是專任，後旅居加拿大多年，6年前回國，回該校法語系接兼任，一學期本有6學分，後去年因兼任師勞健保爭議，該校一度擬大量裁聘無本職的兼任師引發紛爭，自己挺身卻遭秋後算帳，被砍4學分的課，教部曾介入協商認定校方不當，要申訴校方仍一句「非屬教師權益」直接不受理，控教部無能。

宋亞克批，兼任師不在勞基法保障，連遇到權益受損，要跟學校申訴，也不被認定為「教師」，連申訴機會也沒有，嘆工作權無保障；兼任教師蔡依玲也說，行政院長賴清德替公校兼任師加薪3％，其實換算也僅多20元，連買杯手搖杯都不夠，且僅4成公校兼任師受益，6成私校兼任師依舊無感。

高教工會秘書長陳政亮認為，教育公共化立場，不論專任、兼任、專案教師等，都替教育穩定有貢獻，應有同樣待遇，不該因學校成本考量而淪替代人力；陳書涵呼籲，應立即讓兼任教師一體適用勞基法，才能全面改善兼任教師權益。