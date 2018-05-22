憂登革熱再起！台南8區誘蚊卵數4月中創今年新高

2018-05-22 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府登革熱防治中心於台南市區與永康、仁德8個熱區288里佈設誘卵桶監測病媒蚊，每里佈設12個（室外10個、室內2個），共3456個誘卵桶。近幾週誘卵桶監測結果顯示，陽性率（指斑蚊卵）與卵數逐步攀升，且在第15週（4月中旬）陽性率達38.3%；卵數突破6萬粒，是今年誘卵桶監測的新高點。

登革熱防治中心主任陳怡表示，誘卵桶指數是監測病媒蚊密度一重要科學方法，以誘卵桶統計的卵陽性率及收集卵數，分析社區病媒蚊分佈的廣度與密度，提供市府防疫團隊在指數偏高的社區動員、加強清除孳生源，以降低病媒蚊密度。

防疫中心指出，今年迄今登革熱本土病例仍維持零；境外移入有4例，第13週之後氣候轉為溫暖乾燥型態，到上週（第19週）平均低溫25℃、高溫達31℃，正適合蚊蟲繁殖，目前雖多數誘卵桶指數已稍微下降，但部分里別的指數仍居高不下，顯示社區環境內仍有積水容器未清除導致蚊蟲大量繁殖。

五月中旬防治中心與安南區公所、衛生所及社區志工動員針對陽性率高的里別進行大規模孳生源清除，共找到51個陽性容器，都已現場清除。其中一空地發現重大孳生源，現場有水桶、保麗龍盒與堆疊水泥板，孳生逾1000隻病媒蚊孑孓，查核人員立即開立舉發單後清除。

防治中心提醒民眾當誘卵桶陽性率上升時，需立刻進行社區環境積水容器清除，無論是住家、空地或菜園都要加強，尤其是儲水桶、花盆、保麗龍盒、飲料杯、輪胎及工地板模等容器，需每週做好「巡、倒、清、刷」，才能避免孳生病媒蚊，確保每位市民健康。

衛生局並說，台南市從106年6月26日起針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新台幣3000元～15000元，沒有改善期。此公告今年繼續適用，請市民不可輕忽，相關資訊可參閱南市衛生局全球資訊網或1922防疫專線。