阿勃勒盛開 中市辦音樂會聆聽黃金花語

阿勃勒開出一串串黃色花朵。（記者張菁雅攝）

2018-05-22 10:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中興大學前綠園道的阿勃勒，現在開滿黃澄澄花朵，恰似串串金色小鈴噹，搖曳生姿。為讓更多人看見阿勃勒之美，南區、東區公所將於26日聯手舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，邀請市民傾聽大自然傳達的花語訊息，深度體驗在地人文之美。

催生這場活動的市議員邱素貞表示，中興大學前興大路延伸至東峰公園，橫跨南區與東區近半公里的綠園道，是台中市少數幾處種植阿勃勒的路段，每年到了5、6月間的花期，阿勃勒樹梢開滿了黃色花朵，花瓣隨風搖曳、緩緩飄落，宛如下著黃金雨，也將地面染成一片金黃，既浪漫又美麗，不但成為台中市新興賞花景點，更被網友推薦為全國十大賞花步道之一，吸引許多遊客前來拍照、打卡，她多次在市議會要求市府加強宣傳。

經邱素貞爭取，南區、東區公所將於26日晚間5點30分起至9點，在東區興大路與七中路口的東峰公園舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會。將邀請甫入圍今年金曲獎最佳女演唱人獎的吳申梅演出，以及創金氏世界紀錄巨幅天燈作畫者廖湘靈，在音樂、舞蹈背景搭配下現場揮毫等，為年底登場的台中世界花博暖身。