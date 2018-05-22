預產期撞到日本行... 37歲孕婦PO文猶豫生不生被罵爆

一名37歲孕婦在網路撰文表示，最近發現自己懷孕，預產期為明年1月，但明年2月要去日本玩的機票、住宿都已訂好，讓她猶豫到底要不要「留下」小孩。（情境照）

2018-05-22 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕這個邏輯似乎怪怪的？一名37歲孕婦在網路親子討論區「mamibuy」撰文自稱，近日發現懷孕，預產期為明年1月，但明年2月要去日本玩的機票、住宿都已訂好，讓她猶豫到底要不要「留下」小孩，引發網友熱烈討論。

女網友表示，自己與丈夫已有小孩，這幾天發現又懷孕，「已經算是高齡產婦」。該女指出，雖然懷孕是好事，先生也沒反對生下，「但是預產期為明年1月！很早之前我們全家早已計畫2月要去日本玩，而且機票都已經買了！房間也訂定好了！」

女網友提到，因為可能要做月子，便開始猶豫「那我到底要怎麼辦，去與不去？小孩留與不留？」該女坦言，其實她也想留下小孩，「但是也有太多原因讓我無法留下他」，忍不住上網求助，詢問到底怎樣處理，「才能兩全其美呢？」

該篇貼文一出，不少網友紛紛留言，質疑「這邏輯，我也是醉了」、「可以為了出國玩考慮要不要生小孩，那我看你還是去拿一拿吧」、「太自私了」、「奇葩媽媽」；也有人建議，「原po媽咪如果提早生產，就可以去旅行」；還有人質疑這篇貼文的真實性，認為網路內容看看就好。

部分網友則說，「怎麼做自己心理有數，別人無法幫妳做決定」、「我覺得你應該是在猶豫，是否要為了這孩子，改變目前的生活型態？」、「出國可以延後，你生完日本不會消失，但為了出國而不要留下小孩，你確定以後想生還生的出來嗎？除非是經濟上不允許，或是你們夫妻早有決定不生二胎，那就另當別論」。