「連仰臥起坐都要打分數！」陳金德痛批：最需改革的是教育部

陳金德為了縣內國中生升學，痛批教育部威權心態。（記者林敬倫攝）

2018-05-22 11:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］國中教育會考剛結束，但宜蘭縣代理縣長陳金德對於現行的國中升學制度有「異」見，他認為，現在強調適性教育，但國中生參加個社區服務或做個仰臥起坐都要競爭打分數，這哪有達到適性教育的效果，他責成教育處暑假前擬定改革方案，並痛批教育部根本管太多，沒有改革，威權心態還在，教育處應與教育部溝通，讓升學制度鬆綁。

陳金德今日參與縣務會議，對現行國中生的升學制度很有意見，他指出，現在會考在國中生升學的影響力有限，其他面向的比重太高，學生做個仰臥起坐或者參與社區服務，都要被比較打分數，這樣學生壓力哪有降低。

陳金德於縣務會議裁示，要求教育處針對現行國中升學問題進行改革，擬定改革方案，如果受限於教育部規定，要跟部裡協商，找出鬆綁的可能性。

他更痛批，一直談教育鬆綁，但最需要鬆綁的就是教育部的管理，如果按照憲法來看，權力分立，各地方教育主管機關，都有教育自治的主管事項，如果一個地方的模擬考要考幾次，學生仰臥起坐要打幾分，都要教育部來規定，根本就是管太多。

陳金德指出，最需要改革的是教育部這個單位，教改推動不成功，是因為教育部沒有改革，威權心態還在，現在已經解嚴，有民主、自由跟言論自由，但政府機關的政策思維還沒有解嚴，還是非常威權，他責成教育處，暑假之前對此擬定改革方案，也呼籲教育部對教改的方針放手，相信各縣市政府，能更提出完善的適性發展方案。