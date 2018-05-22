阿河不再哭哭！「動保法」三讀 展演動物納管

河馬「阿河」死亡前流下的眼淚，令國人揪心與不捨。（資料照）

2018-05-22 10:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕河馬「阿河」的眼淚令國人心碎。立法院院會今三讀通過「動物保護法部分條文修正案」，明確定義展演動物，未來未經主管機關許可，不得以動物進行展演，未經申請進行動物展演者可罰新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；若未妥善安置動物者，也可開罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

天馬牧場河馬「阿河」在2014年12月，在運送過程中，因交通事故自卡車摔落重傷，阿河因重傷在路面上痛苦苦撐許久，後經送醫搶救仍不幸身亡，但阿河在死前流下眼淚的畫面被媒體捕捉，令全國民眾揪心與不捨。

此案雖然促成「展演動物業設置管理辦法」於2015年修正，但因受限於母法「動保法」對於「展驗動物」定義，僅及於全國同時具「娛樂目的」與「騎乘行為」性質的三家馬場，而不及於動物園、生態農場、海洋世界。

為此，民進黨立委蔡培慧與動保團體推動「動物保護法部分條文修正案」修法補破網，表示盼望阿河的眼淚並沒有白流，要讓展演動物處境能獲得制度面的改變、讓動物福利推動跨出一大步。此案今日於立法院院會完成三讀。

三讀條文規範「展演動物」範圍，只要是在公共場所或公眾出入之場所以動物提供展示、表演或互動者皆是；條文要求業者繳納保證金以投保責任險等，並應有適當設備、專任人員，且經評鑑不合格者可被廢止展演許可。

條文規定，未經主管機關許可，不得以動物進行展演，且申請展演機構構也須是社會教育機構、休閒農場或觀光遊樂業；若申請人曾虐待動物且經判刑確定者，不會被許可，若不當安置展演動物，主管機關也有權沒入該動物。

修法給予業者於修法公布後一年的緩衝期；罰則部分，未經申請即進行動物展演者，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；未妥善安置動物者，如未給予保險或專人照護者，可罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，若情節重大，地方機關可沒入該展演動物。