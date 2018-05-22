醫訊》奇美醫推「共享決策」 讓病人、家屬建立夥伴關係

手術團隊力推共享決策，有效確保安全，並降低醫病誤會。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-22 10:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國知名的奇美醫學中心，每年進行的大小手術近3萬4千例，醫護團隊落實安全的標準作業流程之外，也力推與病人、家屬「共享決策」，有效化解治療期間不必要的誤會；就曾有患者寧可選擇傳統開刀方式，忍受較劇烈的疼痛，深入溝通後，才知道是考量經濟壓力，院方啟動貧困救濟機制，協助度過難關。

奇美醫學中心護理部督導蕭素秋表示，該院每個月大、小刀平均約2800例，手術室是高專業且高風險的醫療單位，病人在過程中，由於麻醉而無法有自主行為，因此團隊必須齊心協力、密切合作，以確保其安全。

蕭素秋說，開刀過程中，團隊要嚴謹把關，做好安全的各個環節，包含辨識、術式、部位標記…等，才能避免醫療疏失發生。

蕭素秋提到，手術相關的醫療疏失，有部位開錯、病理組織遺失、異物滯留體內…等異常事件，引起民眾恐慌焦慮與不安，更造成民眾對院方的質疑與不信任。

手術異常事件多是人的疏忽，為了杜絕任何手術出錯風險，必須擬定許多標準步驟，並且需要醫護團隊一起合作，才能確保病患手術安全。

奇美醫護理部手術室小組長李嘉臻、蔡幸紋都指出，從診療、確定需開刀並擬定計畫開始，團隊隨即啟動安全把關樞紐。

首先是手術醫師、麻醉醫師，事先向病人說明手術的必要性、危險性，及其併發症，評估麻醉風險，確認病人與家屬瞭解，並輔以共享決策（Shared Decision Making，簡稱SDM）素材，提供對方做決定的參考。

術前護理師訪視，同時評估病人對這次開刀的理解程度，提供影音或圖片，讓知悉手術室環境，減輕其焦慮不安，當日更以科技工具辨識、確認，每個環節都很謹慎。

李嘉臻強調，手術安全仰賴團隊的落實執行標準作業流程，更需要與病人、家屬建立夥伴關係，才是安全的不二法門，也能避免醫病誤會。

世界衛生組織統計，全球每年約2.34億人口施行大型手術，換算每25個人就有1人開刀，各地卻至少有700萬例因併發症受到傷害，併發症發生率3％至22％，其中約100萬人在手術中或手術後死亡，死亡率0.4至0.8％，有近一半的不良事件是可以有效預防的。