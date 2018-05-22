間隔6年 白沙屯媽祖2度進花壇鄉公所 預言下屆鄉長人選？

白沙屯媽祖6年前曾3進3出花壇鄉公所，昨天再次轉進公所，引起信眾驚呼。（記者湯世名翻攝）

2018-05-22 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯媽祖昨天回鑾行經彰化縣花壇鄉時，突然轉進中山路旁的花壇鄉公所，引起信眾驚呼連連，原來是6年前甫補選鄉長完畢，白沙屯媽祖也曾在行經此處時3進3出鄉公所，曾引起國人矚目，今年底選舉有多達5人參選下屆花壇鄉長，媽祖鑾轎昨天再次駐駕鄉公所門口，又為鄉長選舉增添話題。

6年前李成濟經由補選當選花壇鄉長，上任前夕，白沙屯媽祖回鑾北上經過花壇鄉時，突然轉進鄉公所，但僅在公所門口停駐10分鐘即離開，沒想到在百公尺外突然回頭，又轉進公所並衝上2樓鄉長室，繞了幾圈後才又離開，卻在百公尺遠的省道上時又回頭，再次進入公所，駐駕到隔日凌晨才又離開，這也是著名的「3進3出」的由來，當時引起國人矚目，還躍上新聞版面。

即將於今年底卸任的花壇鄉長李成濟說，6年來鄉政風調雨順、政通人和，讓他感受媽祖護佑鄉民之意，心存感恩。昨天媽祖再次來到鄉公所，在公所門口停駐3小時，讓他與公所職員驚喜，由於他將參與年底縣議員選舉，希望能獲得媽祖加持。

下屆花壇鄉長選舉，已有5人表達高度參選意願，包括分別獲得民進黨、國民黨提名的陳振欽、顧勝敏，以及花壇鄉代會主席賴世祥、花壇鄉代李岳珉、鄉民葉清裕，因此媽祖於選舉前再次來到花壇鄉公所，令信眾與鄉民議論紛紛，有鄉民認為是媽祖庇佑花壇，對於下屆鄉長人選已有「定見」，或是為即將投入縣議員選舉的李成濟給予加持，不論如何，媽祖護佑百姓的心是可以肯定的。