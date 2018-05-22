烏山頭好「風」光！遊西拉雅好玩好吃

「西拉雅玩水酷-烏山頭水漾風車嘉年華」即日起在烏山頭水庫登場，大壩風車造型藝術裝置，風生水起好運道。（記者王涵平攝）

2018-05-22 09:56

〔記者王涵平／台南報導〕「西拉雅玩水酷-烏山頭水漾風車嘉年華」即日起在烏山頭水庫登場，大壩風車造型藝術裝置，結合鄰近六甲、白河、玉井等地采風，好玩、好吃、好「風」光。

西拉雅國家風景區管理處表示，今年在烏山頭水庫風景區大壩打造風車造型藝術裝置，有水漾風車隧道、水漾蝴蝶牆、福氣貓頭鷹風車區、大風車區、風車帆船、幸運輪轉風車區、幸福風車海等。

水漾風車隧道是由6座馬卡龍色彩的拱門串起，牽起一串一串的風車，當風輕輕吹起，風車隨著微風搖動著，聽著那風車轉動的聲音，讓人猶如置身於奇幻的風車王國之中；水漾蝴蝶牆則是1座高達3公尺的風車主題牆，用一支一支的風車，編排出一隻翩翩飛舞於水庫之間的蝴蝶，當整面的風車迎著風轉動時，蝴蝶就像翩翩起舞般舞動著她的雙翅。

即日起憑購買風景區門票全票或半票之當日發票，並在烏山頭水庫風景區及西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲團按讚打卡，並至壩堤裝置藝術拍照上傳至烏山頭水庫風景區後即可兌換精美小禮物乙份（一個臉書帳號限乙份），每日限量50份，活動期間至6/10止！活動相關資訊可至「西拉雅國家風景區管理處」網站與粉絲專頁查詢。