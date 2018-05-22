翟神公司減資99.99％ 486先生：經營不是靠嘴！

翟本喬所創辦和沛科技被爆出大幅減資99.99%，「486先生」陳延昶（圖）稍早也在臉書發表看法，認為經營必須要有真正獲利的模式，「燒錢得要慎重」。（資料照）

2018-05-22 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕由「翟神」翟本喬所創辦的創辦雲端公司和沛科技爆出股東會宣布大幅減資99.99%，實收資本額由8600萬元減為1元，引起許多網友熱烈討論。「486先生」陳延昶稍早也在臉書發表看法，認為經營必須要有真正獲利的模式，「燒錢得要慎重」。

「486先生」陳延昶認為，「燒錢要慎重，而不是拿別人投資的錢在那邊爽爽亂花」，並強調「重金挖角，超大幅調薪，搞一些花招，這些在沒有實質獲利基礎上都是屁。經營不是靠嘴經營！」

針對「486先生」的說法，有網友表達認同，並表示：「真的，很多操盤的人都是這樣，反正不是自己的錢，都亂花，真的很沒良心，然後還自己覺得自己很神，世界是圓的，不是不報時候未到。」、「真的不少都在爽爽花大幅調薪，用嘴巴畫願景……」不過也有網友認為：「何必說這種話呢？不同行業不同競爭與經營，開公司本就是高風險，沒有一定成功的道路。」、「我自己看新創跟眾籌有點難起來就是因為這樣，拿到錢了還要繼續苦幹實幹的把東西做好嗎？」