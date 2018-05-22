鋒面明報到 週末台北盆地高溫恐上看37度

2018-05-22 09:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕週末台北高溫挑戰37度！受到暖氣團壟罩，台灣已連續十多天都維持高溫炎熱的天氣型態，氣象達人彭啟明今在臉書表示，今天全台延續過去幾天的夏季天氣型態，台北中午高溫仍會飆破35度，雖然明天鋒面報到，各地高溫可望稍降，但週四過後氣溫又會大幅提升，週末台北盆地有機會挑戰35到37度高溫。

彭啟明指出，週三、週四有道微弱鋒面通過，各地氣溫略降，也偶有陣雨，不過雨量或形態可能變動度很高，仍要留意可能有較中小尺度系統發展，很可能整體型態是弱弱的，降雨型態不如預期。

彭啟明說，鋒面過後，各地溫度將大幅上升，特別是週四開始到週末，又會回到炎熱的夏季型態，而且南風會更旺盛台北盆地有機會再挑戰高溫，恐達35到37度。

外界擔心梅雨季遲未報到，恐對南部水情造成影響，彭啟明說，每個地區對於梅雨的定義不大相同，日本南端的沖繩在5月上旬已經宣告入梅，但我們這邊的定義則尚未開始，目前來看，水氣在下週或到6月初有明顯增加，但離梅雨鋒面的發展仍有很大不確定性，至少從目前的預測資料顯示，還沒有這樣的條件，也希望今年會較為正常，至少有來個一兩波帶來足夠的雨量，如果光是等颱風，恐怕不確定性高，壓力會相當大。