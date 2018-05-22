天氣晴朗高溫飆35度 明鋒面報到變天！

今日各地天氣晴朗依舊，高溫炎熱，北部及南部高溫有機會來到34、35度。（資料照）

2018-05-22 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣晴朗依舊，高溫炎熱，各地高溫在32、33度之間，北部及南部高溫有機會來到34、35度，且各地中午前後紫外線指數容易達到過量或危險等級，民眾外出時應注意防曬。

今日天氣悶熱依舊，午後各地山區有局部短暫雷陣雨的機率，而受到風向的影響，東半部地區及南部接近山區的平地也有機會受到影響，有機率發生局部較大雨勢。另外，金門、馬祖清晨易有霧或低雲影響能見度，民眾交通往返需留意相關航班資訊。

今日空氣品質部分，午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

從明日開始，台灣將會受到鋒面影響，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，且有可能發生局部較大雨勢，午後南部地區也會有局部短暫雷陣雨。東北風略增強後，北台灣氣溫稍降，不過仍有32度左右，氣溫降幅不明顯。週四鋒面通過後仍有水氣殘留，中南部及東半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨的天氣型態。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）