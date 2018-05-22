05/22 各報重點新聞一覽

2018-05-22 06:12

自由時報

WHA開議辯論 友邦對決中國 加、紐首次為台發聲

第七十一屆世界衛生大會（ＷＨＡ）今日正式開幕，我國洽請十五友邦所提出的「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」案，在中國與我友邦辯論後，遭大會裁決不列入議程。但今年國際挺台力道增強，除友邦在總務委員會與大會中為我發聲，大會首日總發言中，加拿大、紐西蘭首次挺台；加國認為「疾病無國界」，紐國指出醫療問題不應政治化，德國則強調「全球醫療不能有空缺」，表態支持台灣。

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2警殉職後 交部擬修法 國道待援強制穿反光背心

國道頻傳二次事故，造成大量死傷，上月更有兩名警員殉職，安全問題引發社會關注。交通部昨預告修法，將強制車輛駕駛或下車處理事故的人員，穿著反光背心以提醒後方來車，降低二次事故風險；新車也將強制要求加裝反光背心，否則不得領牌。

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飛官退伍再飛F16 後備戰士第一人

國防部在去年開始試辦「後備戰士」制度，招募優秀的退伍軍人志願短期入營服役。軍方高層官員透露，去年即有退伍的Ｆ十六戰機飛行員鄧德謹中校，響應國家政策志願短期入營，並且擔任隊上的換訓教官，成為我國首位「Ｆ十六戰機飛行員後備戰士」。

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蘋果日報

一日體驗 摸遺體送行

火紅鳳凰花陸續綻開，畢業季即將來臨，莘莘學子們終將投入職場，面對台灣目前低薪、22K魔咒的就業市場，《蘋果》記者實際體驗6項起薪高於3萬元，甚至可達4、5萬元的行業。透過《蘋果》記者的實際體驗，體現真實的職場甘苦。

蛇店熄燈 華西街不再殺蛇

「今天兩條蛇來互咬，咬輸的拿來殺！」北市萬華區華西街最後一家蛇肉店「亞洲蛇肉店」昨熄燈，結束長達60年的營業。許多民眾聞訊趕來告別，店家找來藝人郭子乾重現早年「殺蛇人」江湖叫賣攬客的熱鬧景象，郭拿假蛇表演，逗得民眾哈哈大笑，一旁的老闆和老員工則滿懷不捨，紅著眼眶告別一個世代的結束。

聯合報

WHA登場 衛福部長陳時中砲火對準中共

世界衛生大會（WHA）正式登場，我國未受邀參與，兩岸昨天都在日內瓦開記者會，隔空交鋒。我衛福部長陳時中強調，世界衛生組織因政治因素將台灣人民排除在外，是讓全球公民的健康淪為政治賭注籌碼；中國大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉則說，台灣今年再次未能獲邀與會，是因民進黨當局不承認「九二共識」。

川金會生變？ 川普怒了！要陸管制北韓邊境

南韓總統文在寅廿一日啟程赴美訪問四天，將在廿二日與美國總統川普討論北韓問題。川普則在廿一日推文，呼籲中國大陸須強硬、嚴密管制北韓邊境。

中國時報

脂肪肝 肝癌風險新因子

不是B肝帶原者，也沒有C肝，依然可能罹患肝癌。國家衛生研究院昨公布「台灣肝癌細胞研究網絡」，研究發現「脂肪肝與代謝性疾病是肝癌的風險因子」，打破肝癌必經肝硬化的過程，這項發現將改變未來肝癌篩檢的新決策，有脂肪肝、糖尿病等代謝性疾病的民眾，都應進行肝癌篩檢。據統計，在全台2300萬人中，約有6成、1300萬人有脂肪肝，比例非常高。

美國陸戰隊不進駐AIT新館

美國在台協會（AIT）內湖新館將在6月12日落成。外傳美國海軍陸戰隊將進駐，AIT處長梅健華昨首度回應表示，AIT的維安措施將維持不變，如美國的「一中政策」是基於美中三公報及《台灣關係法》，這政策不會改變，維安政策也不會改變。