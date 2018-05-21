金山外海工作平台 台電：應原能會要求海域地質鑽探

台電澄清，在金山外海的工作平台是應原能會要求進行海域地質鑽探。圖為上週出現在屏東恆春半島南灣核三廠外海的海上工作平台，台電也聲明是進行海域地質鑽探。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2018-05-21 23:07

〔記者黃佩君／台北報導〕新北市金山跳石海岸外海出現平台引發居民注目，台電表示其為應原能會要求，於新北市萬里、金山沿岸進行海域地質鑽探的小型工作平台，預計九月底完成地質鑽探。

金山跳石海岸外海出現平台，由於位於近岸捕撈區域，引發漁民及民眾關心。台電表示，其為應原能會要求，於新北市萬里、金山沿岸進行海域地質鑽探的小型工作平台

台電表示，已事先依照海域鑽探的法定程序，向行政院海巡署海岸北部地區巡防局、新北市政府漁業及漁港事業管理處等單位提出申請獲准施工，並知會金山及萬里區漁會，自5月中旬起進行調查作業。

台電也表示，工作平台離岸邊約250至1000公尺，並不影響周邊海上船隻進出及漁民作業；由於平台已設有夜間海上警戒號誌、燈光等安全設施，可加強夜間的警示，維護海上交通安全。預估9月底完成地質鑽探即可移除平台。

台電說明，山腳斷層海陸域斷層調查總長度為81公里，並已經中央地質調查所及原能會審查確認，目前核一、核二廠耐震評估基準均以山腳斷層為主。在採用保守假設之基礎下，完成耐震提升，核一廠耐震基準由0.3g提高至0.51g、核二廠由0.4g提高至0.67g，已精進耐震能力並有預留相當大的耐震餘裕。