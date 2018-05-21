2018-05-21 22:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年水情吃緊，以去年9月迄今降雨量僅前一年的10分之一，水利局推動防汛、抗旱並行，氣象局預測本周三變天有雨，水利局防汛整備以待，準備5千多個沙包因應。

根據市府統計，去年9月到上個月底累計降雨量僅126毫米，不到前一年同期的10分之一，今年5月降雨量是58毫米，相較於去年同期近130毫米，降雨量減少超過一半。

水利局今年同步展開抗旱、防汛，由於氣象局預測本周三變天有雨，水利局防汛整備以待，完成易淹水地區改善工程，如南北大溝抽水站、石螺潭排水、石螺抽水站等，大幅提升排水效能。

水利局備妥防汛沙包5千包、太空包160包、2噸防汛塊430塊，完成中小排水、雨水下水道及150條區域排水的急要段清疏及62處截流抽水站檢測。

水利局說，高市有61個抽水站，今年針對易淹水地區，興建3座抽水站，其中旗山有2座抽水站，預計今年9月完工，目前正在趕工中，這次可派上用場，另梓官中正路抽水站預計明年初完工，提升抽水設施功能。

水利局指出，目前水情轉為稍緊的綠燈，盤整149口地下水井抗旱，佔全市總水量1成，提升用水備援能力，更啟用「高雄水情e點靈」APP，方便民眾搶險救災，呼籲民眾節約用水。