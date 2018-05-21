榮耀獻給亡父 他拚戰滑輪奪金獲總統教育獎

2018-05-21 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢國中八年級學生林家慶生長於原住民單親家庭，從就讀大溪區南興國小四年級開始練習滑輪，教練發現他具有天分，加以訓練，林父相當支持兒子的興趣，幾乎每天不辭辛勞，陪著兒子從大溪到車程約40分鐘的中壢區光明公園或桃園區三民公園練習，去年11月父親因病驟逝，在滑輪場上他加倍奮戰，只求把榮耀獻給愛他的父親，今年獲總統教育獎表揚。

雖然直排輪的鞋子和相關配備、訓練費用對於林家是一大負擔，在南興國小學務主任等積極媒合民間團體的資助下，林家慶在小五、小六期間，獲世界和平會、許潮英基金會的資助，他從在操場繞圈圈多次跌倒、爬起來再練之中，小六時曾在全國會長盃得到第三名，國中七年級再獲善水璞玉扶助計畫，升上八年級在全國滑輪競賽嶄露頭角，於2017中國滑輪公開賽青少年男子1萬公尺及同年全國中正杯國男1萬公尺均獲金牌。

去年11月，林父因病驟逝，家庭和生活陷入困頓，幸賴也是住在大溪的姑姑收留以及凱基社會福利慈善基金會的急難救助與生活扶助，今年3月總統盃全國溜冰錦標賽，第一天他因為摔倒無緣1萬公尺獎牌，還換來全身傷痕累累，但他無懼傷痛，第二天負傷上陣，率先衝過1萬5000公尺終點線，含淚振臂奪下金牌這一刻，他仰望上天，彷彿告訴父親：「我做到了」，急把榮耀獻給父親。