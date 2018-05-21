最怕媽媽哭哭 桃園抗癌小鬥士熱愛學習獲總統教育獎

鄭湘穎除每週二回學校上課，其它時間都是在家教育。（記者李容萍攝）

2018-05-21 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區田心國小三年級學生鄭湘穎榮獲今年總統教育獎，8歲時被診斷罹患腦下腺惡性腫瘤，幾乎一夕失明，原本應該是純真、充滿笑聲的年紀，在漫長醫療過程中，每天要不停吃藥、打針和抽血，常常被針扎到嚎啕大哭，但不捨媽媽偷偷哭泣，忍住電、化療的不適，孝心與堅持讓她從恐懼、不理解到接受，並勇敢對抗病魔，希望自己趕快好起來。

鄭湘穎是在小二下學期因惡性腫瘤突然什麼都看不到，不能去學校上課，也沒辦法看喜歡的卡通，做什麼事情都要媽媽幫忙；但是媽媽要她學習獨立，慢慢地用摸的方式學會吃飯、走路、上廁所和寫字。

還沒有生病以前，鄭湘穎最愛和妹妹一起唱歌跳舞，現在只能用耳朵聽有聲書和聽電視，在腦子裡想像每個人說話的樣子。她很膽小怕黑，有時候媽媽不在身旁，一個人害怕想哭的時候，就會在心裡一直念阿彌陀佛，她知道她不能吵鬧，不然爸爸媽媽會擔心，尤其最怕媽媽又哭了。

鄭湘穎在做化療和電療時不管有多痛苦，都忍住不哭，還會放音樂和隔壁病床的姐姐一起分享，是醫護人員口中的抗癌小勇士。

因為醫生叔叔說她的視力有慢慢進步，給她很大的信心，每週有3天到林口長庚醫院進行針灸與物理治療，來回近4小時的轉換車，再疲憊也要撐下去。

田心國小校長游月鈴說，每週二鄭湘穎也會回學校上課，更珍惜視盲老師陳立到家教導的機會，陳老師稱讚她學習點字的速度很快，是最聰明、厲害的學生，讓她覺得好開心。