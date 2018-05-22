竹北最大公園用地閒置近半世紀 地方聲聲催

竹北市民代表林增堂表示，台1線中華路與華興街口的公共設施保留地-公1公園，堪稱萬坪公園，但閒置40多年未開闢，建請市公所儘速研議開闢，以提供市民多一處休憩空間。（記者廖雪茹攝）

2018-05-22 00:42

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市公1公園用地位在台1線路邊、占地約4.57公頃，劃設公園用地近半世紀，為竹北市面積最大的公園預定地，但至今仍是一片荒地尚未開闢，地方抱怨黃金地段的私有地遭限制，希望政府盡快開發或是解編，以期地盡其利。

竹北市長何淦銘表示，公1公園預定地以私有地居多，公有地少，若要開闢須辦理徵收，以市價行情或公告地價，保守概估都要花數十億元，市公所財政難以負擔，因此可行性不高；至於解編，則須提出都市計畫通盤檢討，但行政程序冗長。

何淦銘說，市公所曾邀集地主開會討論公1公園案，由於解編後還原地目主要是農地，部分地主提議辦理市地重劃，重新分配土地；對此，公所正在收集地主意見，將以多數地主意見為評估方向。未來若由公所執行市地重劃，須爭取代表會支持編列預算後，委託顧問公司規劃，以保障地主權利並避免土地繼續閒置。

竹北市民代表林增堂表示，位在台1線中華路與華興街口的公共設施保留地-公1公園，1972年即劃設為公園用地，面積約4.57公頃，堪稱萬坪公園，但至今尚未開發；由於該公園用地大多為私人所有，沒有開闢成公園，地主又無法利用，不僅民眾抱怨連連，容易遭棄置廢棄物，也浪費土地資源。

林增堂說，考量竹北西區缺乏大型且完整的公園綠地，他建請市公所儘速研議開闢，以提供市民多一處休憩空間；若礙於土地面積太大，可從公有地小區塊開始規劃，或是研議解編，變更地目，還地於民利用。

樹黨市民代表許育綸則表示，根據史載，西區公1公園預定地北側為新社圳流經，新社圳為清朝開鑿的水路；東區的六張犁東興圳整體景觀再造計畫，去年已由縣府爭取到客委會兩億元的補助，他建議市公所設法爭取前瞻基礎建設經費，讓東、西區水路同時再現歷史現場。