為夜市食安掛保證 台北市「食安微笑標章」今晚上路

2018-05-21 23:15

〔記者周彥妤／台北報導〕夜市與庶民生活密不可分，台北市衛生局為夜市量身打造的「食品安全微笑標章」今晚正式上路，標章又分為「金質」及「銀質」兩等級，效期兩年，期間仍會定期抽驗；此為全國首創夜市食安認證制度，象徵政府出面掛保證，試辦對象有士林、寧夏及華西街夜市，共169家攤商獲認證，攤商會將標章懸掛攤位明顯處，民眾也可掃描上方QR code，瞭解食材來源等資訊。半年後試辦成效若良好，將推廣至全市14處知名夜市。

台北市政府參議兼代食品藥物管理科長王明理表示，「食品安全微笑標章」是以「人員衛生」、「食材溯源追蹤」、「製作環境衛生」及「病媒防治」為4大評鑑指標，共20個評核項目，又有金、銀質等級之分，當攤商參加標章評核後，只要有1個以上缺失，就只能拿銀質標章，也沒有「補考」變成金質標章的機會。

王明理表示，該標章對民眾的意義在於，等同衛生局出面為獲標章的攤商攤商食安背書，係經公部門認證其環境衛生、食材溯源及安全，具有一定水準，翻轉民眾長年對夜市食安的疑慮，同時作為選擇的憑據。

王明理說，拿到微笑標章的169家攤商，金質有149家，銀質有20家；這些獲標章的攤商，檢核標準相較一般攤商也會提高，未來每2個月會稽查1次，只要不合格，首次要在3天內改善，若未改則依「食品衛生安全管理法」開罰6萬至2億元罰鍰，一旦發生食物中毒事情，就會撤除標章資格。

王明理表示，為便於民眾辨識，拿到標章的攤商會將「食品安全微笑標章」懸掛於攤位明顯處，標章上方的廚師帽上也有QR code，可以手機掃描瞭解食材來源、負責人及登錄字號等資訊；目前先在士林、寧夏及華西街夜市試辦，半年後評估成效，再決定是否推廣至北市14個夜市。

華西街夜市珍果水果行余先生表示，早年華西街300多個攤商就會自動做A肝抽血檢驗證明，目的就是為了讓民眾放心，如今響應標章制度，就是為給民眾多一層安全保障，對生意也會有一定幫助。

寧夏夜市里長伯麻辣臭豆腐李先生表示，民眾普遍對夜市環境衛生評價不是很高，有了認證標章，對攤商附加價值會有提升，能提升夜市整體形象，消費者也能從中辨識哪些攤商更用心，畢竟隨著時代演變，民眾不會只求吃飽，也要吃得安心。