湧泉池再造完工卻缺水 民憂：消暑勝地恐變乾池

冬山鄉公所投入八百萬經費，整治松樹門湧泉，但因地下水位下探，湧泉池水銳減，地方憂心消暑勝地恐變乾池。（記者張議晨攝）

2018-05-21 23:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所投入800餘萬元經費，整治松樹門湧泉池，工程已經完工，但受近日雨水少，導致地下水位降低等影響，湧泉水位只比腳踝高一點，地方憂心，若水位再下探，盼望多時消暑勝地恐會變乾池；鄉公所說，會向縣府申請鑿井，增補湧泉池水。

松樹門湧泉位於冬山鄉鹿埔村，當地因地下水系豐沛，早年是周邊農業灌溉用水主要源頭；由於水質清澈豐沛，也是鹿埔村民洗衣服、取水的場所，池邊還保有當時村民洗滌衣物使用的涼亭。

為了將松樹門湧泉打造成夏天消暑勝地，鄉公所爭取到交通部觀光局經費補助，投入800萬元經費規畫整治，整建涼亭、新設環池步道，湧泉池周邊護岸也重新設計，營造安全的親水環境，寄望讓珍貴天然湧泉變為觀光熱點。

不過，因夏天宜蘭雨水普遍不足，加上鹿埔村周邊的香魚養殖業需抽取地下水，使得讓松樹門湧泉水量出現「短缺」，湧泉池水位不僅探底，最高僅達腳踝深度，水質也不如以往清澈，引起地方民眾憂心。

鹿埔村長江清祥直言，湧泉池整建是村民盼望已久的工程，但沒想到完工後，卻面臨缺水的窘境，原本村內打算結合湧泉舉辦相關活動，但考量水量少，只能暫時喊停。

冬山鄉代會副主席陳鏗芳也說，宜蘭夏天有缺水等問題，若再不下雨，湧泉水位恐會持續探底，影響到池裡的魚群生態，呼籲公所協助解套。

對此，冬山鄉長謝燦輝表示，公所已有計畫在湧泉池旁向另鑿新井，只要埤塘水位一下降，就用井水增補湧泉水位，希望可讓池水常保清澈。縣府說，若地方有事業需求，只要申請都會受理。