明高溫炎熱可達35度 週三鋒面快閃台灣帶來小幅降雨

明天高溫炎熱，須注意防曬。（記者林正堃攝）

2018-05-21 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日天氣依舊炎熱，各地高溫都能達32度以上，中午紫外線易達過量級，須注意防曬、補水，各地山區將有午後雷陣雨發生。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，明日依舊天氣晴朗、高溫炎熱，各地的高溫都在32、33度以上，北部及南部地區高溫甚至有34、35度，局部地區溫度有可能更高，各地中午前後紫外線指數容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。

降雨方面，午後各地山區有局部短暫雷陣雨外，東半部地區及南部接近山區的平地亦有午後雷陣雨的機會，並有局部較大雨勢發生的機率，請留意；另外，清晨至上午南部地區也有零星短暫雨。

據《天氣風險》指出，週三將有一波新的鋒面報到，但這波鋒面結構鬆散、移動速度快，週四就會遠離台灣，因此只有中部以北地區局部陣雨而已，離真正降雨範圍廣、滯留時間長的梅雨鋒面還是有差距。

另外，金門、馬祖清晨易有霧或低雲影響能見度，交通往返請留意相關的航班資訊；北部及東北部海面容易有長浪發生，到海邊活動也請多留意。

空氣品質方面明日午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。