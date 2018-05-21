化逆境為力量 新住民之子榮獲總統教育獎

南鎮國小廖妤珊（中）克服人生逆境，成為校內文武雙全佼佼者，優異表現讓校長邱顯揚（左）、輔導主任徐麗娟高度讚賞，更獲得今年總統教育獎肯定。（記者陳冠備攝）

2018-05-21 23:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣南鎮國小5年級學生廖妤珊與父親相差50歲，年幼時越南藉母親又因故離家，家中困境曾讓她連讀書寫字的桌子都沒有，然而面對種種人生難關，她的成績始終保持全班第1名，更帶領校內巧固球隊獲得全縣第2名，並主動關懷弱勢，獲選彰化縣身心障礙學生守護天使，廖妤珊允文允武又充滿正義的特質，獲選今年度總統教育獎的肯定。

廖妤珊來自田尾鄉小農村，自幼父母親離異，從小學1年級時就與相差50歲的父親相依為命，由於父親收入微薄，家中連寫字讀書的桌子都沒有，直到2年級老師家庭訪問時發現，提供學校報廢的課桌椅，才讓妤珊學習有了正常的開始，

南鎮國小輔導主任徐麗娟表示，廖妤珊雖出身清寒，但學習成績始終名列前茅，參加校內巧固球隊也展現體育天份，並多次率領球隊得名次，心地善良的她也擔任資源班小老師，另外她看到同學被欺負，還會跳出來主持正義，連同儕都佩服，突破逆境的表現，是18年來南鎮國小再度有人獲得總統教育獎肯定。

對此廖妤珊謙虛表示，知道自己出身困境，所以把握每一次挑戰的機會，會「不想輸在起跑點」，加上同理心使然，如果看到有難的同學，總會自然而然的伸出援手，得到的獎金將存起來當學費，未來想當老師，因為相信教育才有翻轉人生的機會。

竟然能和偶像戴資穎一起獲得總統教育獎！廖妤珊也說，喜歡運動，所以一直把世界球后戴資穎當成學習偶像，這次能一起獲獎覺得很開心，可惜7月到總統府領獎看不到她，會祝福她比賽順利奪冠，期待未來有機會見面。