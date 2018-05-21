鳳翔國小師生開心農場享受豐收喜悅

鳳翔國小有座「開心農場」，師生享受豐收喜悅。（記者陳文嬋攝）

2018-05-21 22:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳翔國小有座「開心農場」，在師生細心呵護下，每年種出多樣蔬果，製成點心等好吃又營養，感受一分耕耘一分收穫，是最好的生命教育課程。

鳳翔國小師生推動環境教育，校園可見散落的各式種籽，並有白頭翁飛來築巢育子，開心農場種植的蔬菜，隨季節改變多到數不清，有小白菜、茄子、絲瓜等，種類多與豐富，一年四季開放「偷摘」，成為師生們最開心的地方。

師生發現校園就像是一本書，豐富又充滿樂趣，等待著大家去探索，今年以開心農場結合學校生態保護，獲得全國環境教育競賽第二名；師生更發揮創意巧思，課程加入親手種植的蔬菜，做成點心、果醬與飲品等，好吃又營養，深受大家喜愛。

校方更與高師大環科所合作，設計植物生態學習課程，師生討論後種植「紫精靈番茄」、「百香果」與「蝶豆花」，在志工的帶領下，學生泳吉感受生命成長喜悅，直呼「真的好感動!」。

隨著季節逐漸溫暖，毛毛蟲大軍出現了，學生奕潔看著幼苗慘遭蟲咬，心疼的邊夾毛毛蟲邊喊話，「請毛毛蟲大爺們饒了我們的紫精靈吧!」；孩子們合作分工，一起揮汗、歡笑，感受照顧生命的辛苦與樂趣。

師生好不容易等到收成，製成甘甜「番茄蜜餞」、香濃「百香果醬」與炫麗「蝶豆花飲品」，與家長一同分享喜悅，大家吃得津津有味。

校長王光明表示，學習有品質、生活有品味、生命有品格，學童在這次合作計畫中，透過五感，覺察大自然生命的脈動，參與生命成長的喜悅，並擁抱收穫的快樂，成為學習篇章中美好的一頁。