老天快下雨啊！一期稻作要灌溉 老農舀剩水讓人心疼

老農民彎腰在農田給水路，用水桶舀取水溝內剩餘的水灌溉稻田的情景讓人心疼。（記者楊金城攝）

2018-05-21 20:42

〔記者楊金城／台南報導〕水情嚴峻，嘉南農田水利會農業供灌將在5月24日晚上9點停水，台南進入抽穗熟稔的一期稻作還需要水供灌，有下營、六甲的老農民彎腰在農田給水路用水桶舀取水溝內剩餘的水灌溉稻田的情景讓人心疼。

如果一期稻作最後一輪農業供灌無法完成，預估台南一期稻作恐減收3成以上，農民憂心忡忡。

嘉南農田水利會在嘉南灌區的一期作水稻種植面積有1萬5千多公頃，水利會因應水情嚴峻，嚴格執行農業用水節水措施。

灌溉節水壓力大 水利會要警察配合取締盜水

但農民害怕無水可用，還沒輪到分區供灌時間就去顧水、搶水，水利會還要警察配合取締夜間盜水、管制水門，節水壓力也很大。

如果一期作供灌無法滿足農民需求，一旦歉收，不但可能責怪政府、水利會，甚至影響年底選舉。

嘉南農田水利會人員說，能想到用的地面水步數都用了，農田灌溉的回歸水該抽的都抽光了，甚至向民間借調魚塭水源、租用地下水井補助灌溉，希望老天爺快下雨。

有老農民看到給水路內還有剩餘的水，只好拿水桶舀水到稻田裡，照顧稻子，讓人看了都心疼。

相關影音