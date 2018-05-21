扯！荔枝被荔枝椿象啃光才看面積補助 議員氣炸

荔枝椿象大軍進攻花壇鄉平地荔枝果園，遠望過去，果樹出現密密麻麻的荔枝椿象，「紅色」危害尤甚。（記者張聰秋攝）

2018-05-21 22:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕離譜！再過2個星期就是八卦山區荔枝採收期，但今年果園慘遭荔枝椿象攻陷危害甚劇，多位彰化縣議員不分黨派，砲口一致抨擊縣府無作為，防治荔枝椿象緩不濟急，甚至補助規定刁難人，果園至少須2分地，領藥還要本人憑土地謄本親領，補助時機晚、作法惹議，議員們痛罵縣府未苦民所苦，應為今年荔枝歉收、「呷嘸荔枝」負責。

彰化縣荔枝、龍眼集中在臨八卦山鄉鎮，今年荔枝椿象大軍攻陷山區和平地果園，花壇鄉、芬園鄉危害尤甚，縣議員顧黃水花、曾世勇、葉麗娟、尤瑞春、江熊一楓、陳重嘉今在議會小組審查會議都很不滿農業處無所為，拒審農業處預算。

「縣府罔顧小地主農民的生計！」曾世勇說，農業處不僅防治荔枝椿象動作慢半拍，補助資格以2分地為基本門檻，他還是第一次聽到補助防治用藥劑還要看面積大小，還要本人為了1小罐藥劑親自領取，還要審核土地謄本，實在有夠誇張！

顧黃水花說，「今年嘸荔枝呷…」荔枝椿象啃光荔枝，滴落臭尿液滴果農皮膚會造成紅腫過敏，荔枝椿象卵掉落果農衣服，沒發現沒立即驅除，隔2、3天還會孵化成蟲，四處亂飛，果農束手無策。

葉麗娟表示，1個多月前縣府就說要防治，農民苦等對策一直沒下文，現在荔枝都被吃掉了，農業處還僅在調查階段，還要農民自己領藥自己驅蟲，連議員都看不下去。

尤瑞春和江熊一楓要求農業處硬起來，不要推卸責任，議員們要求縣府真正痛一次，全面同步進行空中噴藥防治，減緩荔枝椿象危害程度。

不過，農業處長黃碧海說，一旦全面噴藥將波及其他非荔枝、龍眼的農作物，防檢局不讓地方過度用藥，礙於中央和法規規定，農業處不敢貿然大量用藥，所以才會規定2分地以上果園才能補助藥劑，

農業處副處長郭至善指出，藥劑防治要考量農藥殘留的疑慮和安全採收期，顧慮很多，農業處將要求地方農會與鄉公所，輔導果農使用防檢局推薦用藥。

本身也務農的顧黃水花建議民眾，今年荔枝農藥用得重，民眾買了後應清洗後再撥殼食用，較為安全。